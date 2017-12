Scott Blumstein dari AS berpose untuk fotografer setelah memenangkan Kejuaraan Dunia Poker (World Series of Poker Main Event) di Las Vegas pada hari Minggu, 23 July 2017. Scott berhasil membawa pulang 8.15 juta US Dollar atau sekitar Rp 106,7 miliar menjadi salah satu pria dari AS berhasil menang dengan total kemenangan yang tertinggi. Pria dari AS Berhasil Menang – Scott yang berawalan mendapatkan 2buah kartu awal hanya AS wajik dan 2 wajik dan kartu pada meja hanya 3 wajik, 6wajik, dan 5 wajik di awal permainan. Hasil kartu yang di…